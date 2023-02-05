Filistinli yetkililerden çağrı: "Gazze'deki kanser hastalarını kurtarın"

Filistinli yetkililer, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Gazze'de inşa ettirdiği Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullatif el-Hac, "Gazze'de yaklaşık 9 bin kanser hastası tedavi olmak ve çektiği sıkıntılardan kurtulmak istiyor." dedi.

Hac, 16 yıldır İsrail ablukası altında bulunan Gazze'deki sağlık sisteminde yaşanan eksiklikler nedeniyle kanser hastalarının erken tanı ve teşhisin yanı sıra radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavi imkanlarına ulaşmakta da sıkıntı çektiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni kanser hastanesine dönüştürdüğünü ve kanser vakalarını burada topladığını aktaran Hac, uluslararası toplumdan "hastaların tedavi amaçlı Batı Şeria ve Kudüs'teki hastanelere nakline izin vermesi için İsrail'e baskı yapmasını" istedi.

- Gazze'deki hastanelerde radyoterapi imkanı bulunmuyor

Öte yandan, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Direktörü Muhammed Ebu Neda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede günde yaklaşık 450 kanser hastasına ayakta tedavi verildiğini, yaklaşık 70 kadar da yatılı kanser hastası bulunduğunu söyledi.

İsrail ablukası nedeniyle kanser hastalarının Gazze'deki hiçbir hastanede radyoterapi alma imkanı bulamadığını kaydeden Ebu Neda, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nde ise sadece kısıtlı miktarda kemoterapi uygulandığını aktardı.

- Filistinli kanser hastasının tedavi için Batı Şeria'ya geçme talebi 5 kez reddedildi

Batı Şeria ya da Kudüs'teki hastanelerde radyoterapi görmek için izin almayı bekleyen kanser hastası İyad Ebu Celale ise "İzin almak için 5 defa talepte bulundum ancak her defasında talebimin incelemede olduğunu söylediler, bir kere de güvenlik gerekçesiyle talebim reddedildi." dedi.

Ebu Celale, ilgili kurumlara "sağlık sektörünün, abluka dışında tutulması ve hastaların Gazze dışında tedavi olmasına olanak tanınması" çağrısında bulundu.

- Kanser vakalarında artış yaşanıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede geçen 6 yıl boyunca kansere yakalanma oranında büyük artış yaşandığı ve bu oranın her 100 binde 89 kişiden 91,3 kişiye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'de radyoterapi ve radyoaktif iyot tedavisi yapılamaması nedeniyle yüzlerce hastanın hayatının tehlikede olduğu vurgulandı.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ne geçen yıl 6 bin kanser hastasının nakledildiği, 2023'te de 2 bin yeni vakanın hastaneye başvurmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail'in yaklaşık 16 yıldır hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi, büyük bir insani drama sahne oluyor. Seyahat özgürlüğü olmayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, çok istisnai durumlar hariç Gazze dışına çıkamıyor.