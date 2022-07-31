Filistinliler Abbas rejimini protesto etti: Siyasi tutuklulara işkence ediliyor

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, gösteriye katılan siyasi tutuklu aileleri ve aktivistler, siyasi görüşleri dolayısıyla insanların haksız yere gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Siyasi tutuklu aileleri, cezaevlerinde çocuklarına işkence yapılmasına ve siyasi tutuklamalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Aileler ayrıca eski esirleri ve aktivistleri hedef alan siyasi tutuklamalara karşı hukuki ve siyasi düzeyde harekete geçilmesini talep etti.

Ramallah’taki protesto gösterisinin Filistin Yönetimi güvenlik birimlerinin Batı Şeria’da çok sayıda kişiyi siyasi görüşleri sebebiyle gözaltına alması üzerine gerçekleştirildiği kaydedildi.

Filistin Yönetimi güvenlik birimlerinin çoğu öğrenci, eski esir ve aktivist 34 kişiyi siyasi görüşleri dolayısıyla gözaltında tutmaya devam ettiği, insan hakları örgütlerinin ve ailelerin siyasi tutukluların serbest bırakılması için yaptıkları çağrıları görmezden geldiği belirtildi.