Filistinliler, Akdeniz'de doğal gaz haklarını talep ediyor

Filistinli gruplar tarafından Gazze Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, "Bizim gazımız, bizim hakkımız", "Özgürce ve onurlu bir şekilde seyahat etmek hakkımız", "İsteseniz de istemeseniz de hakkımızı alacağız", "Gazze ablukası insanlık suçudur" yazılı pankartlar açıldı.

Etkinlik sırasında Gazze açıklarındaki çok sayıda teknede Filistin bayrakları taşındı ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait insansız hava aracı "Şihab" uçuruldu.

"Doğal zenginliklere ilişkin haklarımızdan feragat etmeyeceğiz"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Düşmana, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan deniz yolu ve Gazze denizindeki gaz başta olmak üzere doğal zenginliklere ilişkin haklarımızdan feragat etmeyeceğimizi söylüyoruz." dedi.

Hindi, Gazze halkının, ablukanın devam etmesi nedeniyle ekonomik ve insani açıdan zor şartlar altında yaşadığını, onlarca Filistinli ailenin, onurlu bir hayat sürmelerini sağlayacak bir ekmek kapısının bulunmadığını dile getirdi.

Doğu Akdeniz'deki en eski doğal gaz sahası "Gazze Marine"

Gazze Marine doğal gaz sahası Doğu Akdeniz'de keşfedilen ilk doğal gaz sahası olma özelliği taşıyor. Akdeniz'de Gazze kıyılarından 36 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1999 yılında keşfedilen saha, 2000 yılında British Gas (BG) şirketi tarafından geliştirildi.

İsrail, Filistin'in Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmesine izin vermiyor. Filistin söz konusu doğal gaz sahasındaki hakkını teyit etmek ve uluslararası boyutta İsrail üzerinde baskı unsuru oluşturmak için üç yıl önce Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmış olsa da hala bu doğal gaz sahasını kullanamıyor.