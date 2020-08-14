Filistin'de işgal altındaki Şeria'nın barısındaki Salfit kentine bağlı Haris beldesinde toplanan Filistinliler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasını ve bölgede inşası planlanan Yahudi yerleşim birimini protesto etti.
Filistinliler BAE-İsrail anlaşmasını protesto etti
Filistin'de işgal altındaki Şeria'nın barısındaki Salfit kentine bağlı Haris beldesinde toplanan Filistinliler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasını ve bölgede inşası planlanan Yahudi yerleşim birimini protesto etti.
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