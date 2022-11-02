Filistinliler, Gazze'de Balfour Deklarasyonu'nu protesto etti

Gazze kentindeki BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) binası önünde toplanan Filistinliler, Balfour Deklarasyonu'nu kınayan ve sonlandırılmasını isteyen sloganlar attı. Eylemciler, "Meşum Balfour Deklarasyonu'nun 105. yılında, Kudüs ve Batı Şeria'daki halkımıza her türlü desteği veriyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin Halk Mücadele Cephesi lideri Mahmud ez-Zikka, burada eylemci gruplar adına yaptığı konuşmada, Arap dünyasına yönelik bir sömürge saldırısı bağlamında imzalanan Deklarasyonun, Filistinlilerin yaşadığı trajedi üzerine kurulduğunu söyledi.

Filistin halkının yaklaşık bir asırdır bu felakete ve trajediye teslim olmadığını dile getiren Zikka, buna direnen Filistinlilerin binlerce can verdiğini ve hala da mücadeleye devam ettiğini kaydetti.

Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme politikasını kınayan Zikka, bu ülkelere "normalleşme adımından dönmeleri ve Filistin halkına destek vermeleri" çağrısında bulundu.

Zikka, ayrıca Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ndeki katılımcılardan da "İsrail'le normalleşme siyasetinin sona erdirilmesini, Filistinlilerinin direnişinin desteklenmesini" istedi.

Filistin halkının "bölünmüşlüğü sona erdirmeleri ve uzlaşma anlaşmasını uygulamaları" konusunda gruplara baskı yapmaları gerektiğini belirten Zikka, Filistinli grupların "Batı Şeria'da işgale karşı halk mücadelesine önderlik etmek için birleşik bir ulusal liderlik oluşturulması" talebini yineledi.

Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan İngiltere imzalı "Balfour Deklarasyonu"nun üzerinden 105 yıl geçti.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de siyonizmin ünlü hamisi Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

"Yahudi siyonist taleplerinin İngiliz hükümetince sempati ile karşılandığı” vurgulanan Balfour'un mektubu şu ifadeleri içeriyordu:

"Majestelerinin hükümeti Yahudilere Filistin’de bir yurt tesisi fikrini hararetle desteklemektedir. Bu maksatla her ne gerekiyorsa yapılacaktır. Filistin’de yaşayan ve Yahudi olmayanların medeni ve dini haklarının zarar görmemesi için de azami gayret gösterilecektir."

Filistinliler deklarasyon sebebiyle İngiltere'den Filistinlilerden özür dilemesi, Filistin devletini tanıması ve İsrail işgalini kınamasını isterken, İngiltere bu talepleri reddediyor.

İngiltere, 2012'deki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin oylamada da çekimser oy kullanmıştı.

Dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May, 2017’de deklarasyonun 100. yılı dolayısıyla yaptığı bir açıklamada, "İsrail devletinin kurulmasında sahip olduğumuz rolden dolayı gurur duyuyoruz ve kesinlikle deklarasyonun 100. yılını gururla kutlayacağız." demişti.