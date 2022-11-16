Filistinliler İsrail'in alıkoyduğu cenazelerini istiyor

Ramallah kentindeki El-Menara Meydanı'nda bir araya gelen Filistinliler, İsrail güçleri tarafından öldürülen ve Tel Aviv yönetimince alıkonulan yakınlarına ait naaşların kendilerine teslim edilmesini istedi.

Göstericiler, cenazeleri teslim edilmeyen Filistinlilerin posterlerini taşıdı.

Oğlunun cenazesini teslim almak isteyen Filistinli baba Muhammed Alyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail makamları, ailelerini cezalandırmak ve onları düzgün bir cenaze töreninden mahrum bırakmak için ölen şehitlerin cesetlerini alıkoyarak yasal ve insani bir suç işlemeye devam ediyor." dedi.

Dünyada özgürlükten yana herkese seslendiğini söyleyen Alyan, "Çocuklarımızın İsrail'in morglarında kalmasını istemiyoruz, onları defnetmek istiyoruz." diye konuştu.

Alyan, 2015'ten bu yana İsrail askerleri tarafından öldürülen ve cenazeleri alıkonulan Filistinlilerin sayılarının 118 olduğunu, 256 cenazenin ise "Rakam Mezarlığı" olarak isimlendirilen mezarlıkta olduğunu aktardı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2019'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının "esir takasında pazarlık konusu yapmak için sürdürülmesi" yönünde karar vermişti.

İsrail, Hamas'ın 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tuttuğunu savunuyor