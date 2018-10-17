Filistinliler İsrail'in hava saldırısını protesto etti

Filistinli gruplar, Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığı iddiasıyla Gazze'ye saldıran İsrail'e karşı her türlü mücadelenin ortaya koyulacağını duyurdu.

Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi grupların yer aldığı Filistinli Direniş Grupları Ortak Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşı herhangi bir şekilde mücadeleden kaçınılmayacağı ve Filistin halkının korunması için silah seçeneğinin masada tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, Filistinli grupların, özgürlük ve geri dönüş haklarını elde edene kadar "Büyük Dönüş Yürüyüşü" ve ablukanın kırılması için mücadele eden halkın yanında olduğu ifade edildi.

Filistin halkının taleplerini gerçekleştirmek için ortaya konan çabaları baltalayacak her türlü sorumsuz girişimin reddedildiği açıklamada, sabaha karşı Gazze'den atılan roket de bu kapsamdaki çabalara yönelik bir "sabotaj" olarak nitelendirildi.

Mısır istihbaratının Filistinli dosyası sorumlusu Tümgeneral Ahmed Abdulhalık başkanlığındaki bir heyet, Hamas hareketi ile yürütülen İsrail'le "ateşkes" ve Filistin uzlaşısı konularındaki görüşmeleri tamamlamak için dün Gazze'ye gelmişti.

İsrail ordusunun, Gazze'den atıldığı iddia edilen rokete karşılık bu sabah bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 1 Filistinli şehit olmuş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman dün yaptığı açıklamada, çarşamba günü İsrail güvenlik ve siyasi işler kabinesine Gazze'ye geniş kapsamlı bir saldırı planı sunacağını duyurmuştu.

Liberman, "Birleşmiş Milletler, Mısır ve Katar aracılığıyla yapılan ara buluculuk çabalarının, Gazze'de ateşkesi sağlamak için çözüme götürecek bir formüle ulaşmadığını, Hamas'a şiddetli bir darbe yöneltmekten başka çare kalmadığını" savunmuştu.

Kaynak: AA