Filistinliler İsrail sınırında toplanıyor

Filistinliler, bugün 30'uncu haftasına giren "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri için İsrail sınırında toplanmaya başladı. Filistin bayraklarıyla Gazze Şeridi'nin doğu sınırında toplanmaya başlayan göstericiler araç lastikleri yaktı.

GAZZE SINIRINA ASKERİ YIĞINAK

İsrail ordusu da bugün "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına büyük askeri yığınak yaptı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına onlarca tank, zırhlı araç ve çok sayıda asker sevk edildi.

Gazze'ye 12 yıldır abluka uygulayan İsrail makamları daha önce yaptıkları açıklamalarla, 30'uncu cuma gösterisinin "Hamas için bir sınav olacağı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

