Filistinliler Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi

Filistinli Alimler Birliği ve Gazze'deki Yasama Meclisi Kudüs Komisyonunun da aralarında bulunduğu kurumların, Yahudi yerleşimcilerin, İsrail güçlerinin koruması altında bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını protesto için düzenlediği gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Gazze sokaklarında yürüdükten sonra Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı önünde toplanan Filistinliler, "Aksa, İslam ümmetinin şerefi ve inancıdır", "Kollarımızı kesseler de Aksa'nın bayrağı yere düşmez" yazılı pankartlar açtı.

Yasama Meclisi Kudüs Komisyonu Başkanı Ahmed Ebu Halebiyye, burada yaptığı konuşmada, "Yahudi cemaatler, dini bayramların başlamasıyla Mescid-i Aksa'ya yönelik en büyük baskın dalgasına hazırlanıyor. Bu baskınlar, Aksa'nın doğu bölgesinin mekansal olarak bölünebileceği yönündeki söylentilerle eş zamanlı gerçekleşiyor." dedi.

Filistinlilere Mescid-i Aksa'da nöbet çağrısı

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Yahudilerin dini ayin ve ritüellerine açık bir alana dönüştürmeye çalıştığını kaydeden Ebu Halebiyye, "İşgalcinin; siyasi, hukuki, güvenlik ve dini kurumlarının tamamı tek bir hedef etrafında toplanıyor. O da, Mescid-i Aksa üzerinde Yahudi hakimiyeti kurmaktır. Bu nedenle, tüm Filistinlileri, Yahudi dini bayramlarının olduğu dönemde Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya ve bu baskınlara engel olmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Ebu Halebiyye ayrıca, İslam alimlerini, Mescid-i Aksa'yı ve kutsal mekanları korumaları için halkları bilinçlendirmeye, Ürdün'ü de İsrail'i bu uygulamalarından vazgeçirmeye çağırdı.

Bugün sabah saatlerinde çok sayıda Yahudi yerleşimci, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Haşanah Bayramı" ile eş zamanlı olarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrail'de dini bayramların olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlar artıyor.

"Müslümanların egemenliği ihlal ediliyor"

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor.