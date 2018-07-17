Filistinliler "Yüzyılın Anlaşmasını" protesto etti

Batı Şeria'da

NABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da binlerce Filistinli, "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı ve Filistin yönetiminin plana yönelik tutumuna destek gösterisi düzenledi.

Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın fotoğraflarının yanı sıra Filistin davasının tasfiyesine yönelik girişimleri kınayan yazıların bulunduğu pankartlar taşıdı.

Nablus Valisi Ekrem er-Racub, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, Filistin halkının tamamının, haklarının ellerinden alınmasının ve davalarına yönelik herhangi bir tasfiye veya anlaşmanın karşısında durduğunu vurguladı.

Racub, "Filistin halkı, meşru haklarını koruma savaşında yönetimle birleşmiştir ve haklardan feragat etmek yoktur." diye konuştu.

Nablus Valisi, Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluları ve şehit ailelerini sahipsiz bırakmayacağını, onların maaş ve istihkaklarının ödenmesine yönelik yükümlülüğünü yerine getirmekten geri durmayacağını ifade etti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın "büyük ilerleme" kaydedildiğini belirttiği planın ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Ancak basında, bu planın Filistin sorununun çözümünden çok İsrail'in işgalini pekiştireceği yorumları yapılıyor.

Basındaki iddialara göre plan, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılmasını, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bir bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi şartları içerirken, planda 5,9 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına geri dönmesine izin verilip verilmeyeceği konusuna ise yer verilmediği belirtiliyor. Bu nedenle de plan kabul edilse bile Filistinli mültecilerin topraklarına dönüşüne izin verilmeyeceği ifade ediliyor.

Yüzyılın Anlaşmasını, "Yüzyılın tokadı" olarak niteleyen ve plana karşı olduğunu dile getiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddediyor.

Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner ile Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere 19 Haziran'da başladıkları Ortadoğu turu kapsamında Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti. Abbas, Kushner ile görüşmeyi kabul etmemişti.

UCM'ye soruşturma çağrısı

Öte yandan, Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçlara karşı ciddi olarak bir soruşturma açması çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, UCM'den işgalci İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçların ciddi şekilde soruşturulması istendi.

Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmak ve uluslararası koruma sağlamak için uluslararası bir tutum sergilenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kalan güvenirliğini savunmak için 2334 sayılı karar başta almak üzere yerleşim birimleriyle ilgili tüm BM kararlarının uygulanmasını garantileyecek gerekli önlemlerin alınması talep edildi.

Açıklamada, ABD'nin, işgal güçlere ve politikalarına gözü kapalı bir şekilde destek vermesinin, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin ihlallerinin üstünü örttüğüne işaret etti.

İsrail, topraklarını işgal ettiği Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlallerini sürdürürken, fanatik Yahudi yerleşimciler de aynı yolu izliyor.

Yahudi yerleşimciler bugün yine işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Asira el-Kıbliyye köyünde onlarca dönüm tarım arazisini yaktı.





Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 23:27