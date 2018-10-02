Filistinlilerden Han el-Ahmer nöbeti

İsrail'in yıkım kararı aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulanan Han el-Ahmer'deki yüzlerce Filistinli, yıkım kararıyla mücadele için tedbirlerini almış şekilde bekliyorlar.

AKTİVİSTLER GÖREV DAĞILIMI YAPTI

İsrail işgal güçlerinin, geçen hafta Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere "1 Ekim'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini" içeren bir tebligat göndermesinin ardından her an gelebileceğini düşündükleri askerlere karşı ihtiyatlı olmak için beş gündür nöbet tutan Filistinliler, kendi aralarında görev dağılımı yaptıkları bildiriliyor.

Bir kısım Filistinlinin İsrail askerlerini gözetlediği, diğer kısmının nöbet tutanların ihtiyaçlarını karşıladığı bölgede bazı kadınlar da yemek hazırlıyor. Geceleri de nöbet tutan Filistinli gençler, milli marşlar söyleyerek uykularını açmaya çalışıyorlar.

Basına konuşan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, "Han el-Ahmer'de 24 saat nöbet devam ediyor.

Yüzlerce kişinin buradaki nöbeti, Han el-Ahmer sakinlerinin yaşadıkları toprakları savunduğunun açık bir delilidir" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR “NEKBE”YE DOĞRU

Halk Direniş Komiteleri'nde aktivist Şadi Mutavvir de Filistin kamuoyunun, Han el-Ahmer'in yıkılmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

"Bölge sakinlerinin dışında çember oluşturduk. Onları İsrail güçleri karşısında yalnız bırakmayacağız. Elimiz kolumuz bağlı durmayacağız." diyen Mutavvir, yıkımın gerçekleşmesi durumunda Filistin halkı için "yeni bir Nekbe'nin" (Büyük Felaket) yaşanacağını belirtti.

İSRAİL’İN YIKIM KARARI

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılma kararını almıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını ertelemişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin yedi gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail makamları, geçen hafta Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 18:20