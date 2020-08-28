Filistinliler Doğu Kudüs'te cuma namazı kılarak İsrail'in yıkımlarına tepki gösterdi

Silvan Mahallesi'ndeki çadırda toplanan onlarca Filistinli, İsrail'in bölgedeki yıkımlarına karşı tepki için cuma namazı kıldı.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri cuma namazında verdiği hutbede "Silvan, mübarek Mescid-i Aksa'ya komşu olması nedeniyle hedef alınmıştır." dedi.

İsrail'in uyguladığı "zulüm siyasetinin" Filistinlileri köklerinden koparmayı amaçladığını belirten Sabri, "Yıkım, İsrail işgalinin izlediği eski ve ırkçı bir politikadır." şeklinde konuştu.

Sabri, "Bu mahalle ve Kudüs'teki diğer mahalleler tehlike altında. Halihazırda, çok sayıda ev yıkılma ve el konulma tehdidiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yıl başından bu yana 115 evi yıktığını duyurdu.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi, çoğu zaman yıkım masraflarını evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Kaynak: AA