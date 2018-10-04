Filistinlilerden Merkel’e Han el-Ahmer çağrısı

İki günlük ziyaret kapsamında İsrail’de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel’e Filistinliler bir çağrıda bulundu. Çağrıda bulunan Filistinlilerin, Batı Şeria’da bulunan ve İsrail’in yıkım tehdidiyle karşı karşıya kalan Han el Ahmer köyünün yıkılmaması için Merkel’den İsrail’e müdahale etmesini istediği öğrenildi.

Filistinliler, Han el-Ahmer’de yaşanan trajedinin etnik temizlik olduğunu savunuyor.

Almanya Başbakanı Merkel’in Perşembe günü ziyaretinin sona ereceği biliniyor. Merkel İsrail’de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 10:14