banner27

Filistinlilerden Merkel’e Han el-Ahmer çağrısı

Filistinliler, İsrail tarafından köyleri yıkım tehdidi altında olan Filistinli bedevilerin köyü Han el-Ahmer için Merkel’e müdahale çağrısında bulundu.

Filistinlilerden Merkel’e Han el-Ahmer çağrısı

İki günlük ziyaret kapsamında İsrail’de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel’e Filistinliler bir çağrıda bulundu. Çağrıda bulunan Filistinlilerin, Batı Şeria’da bulunan ve İsrail’in yıkım tehdidiyle karşı karşıya kalan Han el Ahmer köyünün yıkılmaması için Merkel’den İsrail’e müdahale etmesini istediği öğrenildi.

Filistinliler, Han el-Ahmer’de yaşanan trajedinin etnik temizlik olduğunu savunuyor.

Almanya Başbakanı Merkel’in Perşembe günü ziyaretinin sona ereceği biliniyor. Merkel İsrail’de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 10:14
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Osmanlı paraları İslami eser olarak kaydediliyor
Osmanlı paraları İslami eser olarak kaydediliyor
  1. Ortadoğu

banner26

banner25