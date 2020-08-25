Filistin Devlet Başkanı Abbas: Barış, Filistinliler göz ardı ederek sağlanamaz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlileri göz ardı edip Arap ülkeleriyle normalleşme adımları atarak bölgede barışın temin edilemeyeceğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ramallah'taki başkanlık konutunda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.

Görüşmede, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını değerlendiren Abbas, "Bölgede barış, Filistinlileri göz ardı ederek Arap devletleriyle normalleşmeyle sağlanamaz." dedi.

İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri inşa etmeyi sürdürdüğüne ve Batı Şeria'yı "ilhak" planından vazgeçmediğine dikkati çeken Abbas, İsrail'in barış sürecini çökerttiğini ifade etti.

Abbas, "Filistin, bağımsızlığını kazanana kadar bölgede barış ve istikrar olmaz." diye konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ise ülkesinin iki devletli çözümden yana olduğunu ve İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak" planına karşı çıktığını vurguladı.

İngiliz Bakan Raab, bugün başladığı ziyareti kapsamında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını askıya alması konusunda İsrailli ve Filistinli yetkililerle görüşmeler yapıyor.

Kaynak: AA