Filistinlilerin en büyük geçim kaynağı tehdit altında

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan yüz binden fazla Filistinli, kasım ayının ortasına kadar zeytinlerini toplayacak.

Zeytin, yıllık 190 milyon dolarlık gelirle Filistin’in en önemli ekonomik kaynağı. Bölgenin tarımsal üretiminin neredeyse yarısını zeytincilik oluşturuyor.

Batı Şeria’nın Burin köyünden Abu Mursi ve ailesi, yıllardır zeytincilikle uğraşıyor. Zeytin hasadının kendileri için düğün gibi, yolculuk gibi olduğunu ifade eden Mursi, “Ailenin bütün fertleri bir araya gelip, zeytin ağaçlarının altında toplanıp, bazıları ekmek bazıları kahve yapar.” dedi. Ancak Filistinlilerin bu geleneksel geçim kaynakları tehdit altında. Filistinli çiftçiler kuraklık ve ürünlerindeki hastalığın yanında, ağaçlarının İsrailli yerleşimciler tarafından tahrip edilmesi ve çalınmasından muzdarip.

Yerleşimcilerin ağaçları kestiğini, yerinden söktüğünü ve ateşe verdiğini belirten Mursi, “Aynı zamanda ağaçlara kimyasal madde sıkıyorlar. Filistinlilerin zeytinleri toplamaması için her şeyi yapıyorlar. Ama Allah’a hamd olsun, ağaçları kesseler bile biz ekip biçmeye devam edeceğiz.” dedi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrailli yerleşimcilerin, Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına düzenledikleri saldırılar 3 kat arttı.

Yerleşimciler, Filistinlilerin geçim kaynaklarını hedef almakla kalmıyor. Mülklerine de zarar veriyor.

Birleşmiş Milletlerin raporuna göre, 2016'da 98 olan saldırı sayısı 2917'de 157'ye, 2018'in ilk sekiz ayında ise 186'ya ulaştı.

İsrail hükümeti de alt yapı çalışmaları bahanesiyle Filistinlilere ait tarım alanlarına zarar veriyor. Burin köyünün ortasından geçirilen bu yol Ebu Mursi’nin tarlasını ikiye böldü. Ebu Mursi artık yolun diğer tarafında ektiği topraklara ulaşmak için İsrail’den izin almak zorunda.

İsrailli yerleşimciler, Arapların bu topraklar üzerindeki varlığını silmek için saldırılar düzenliyor. Çünkü zeytin bu toprakların sembolü. Eğer ağaçları keserlerse, bu toprakların artık Araplara ait olmadığını kanıtlayacaklar. İnsanlar yerleşimcilere birçok şekilde direniyorlar. Bu topraklar üzerinde yaşamaya devam edip kendi topraklarına gitmeye çalışıyorlar. Yerleşimciler ağaçları kestiklerinde Filistinliler yeniden dikiyorlar.

Ebu Mursi ve diğer Filistinliler zeytin hasadını sadece bir gelir kaynağı olarak görmüyorlar. Onlar için bu aynı zamanda anavatanları ile kurdukları bağlantıyı sürdürmenin ve korumanın en önemli yolu.

Kaynak: Ajanslar