FKÖ'den 3 grup Fetih'in yeni hükümet önerisini reddetti

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki 3 grup, Fetih Hareketi'nin, FKÖ çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümet kurulması yönündeki kararına karşı çıktı.

FKÖ çatısı altındaki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) ve Ulusal Girişim Partisi, Fetih Hareketi Merkez Komitesi'nin, FKÖ çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümet kurulması yönündeki kararını reddederek, böyle bir hükümete katılmayacaklarını duyurdu.

FHKC üyesi Zahir eş-Şeşteri, yaptığı açıklamada, yeni kurulacak hükümete katılmayacaklarını belirterek, Filistin'in içinde bulunduğu bu siyasi çıkmazı aşmak için kapsamlı bir ulusal diyaloğa başlanmasını istediklerini ifade etti.

Kapsamlı bir diyalog yapılmadan FKÖ'deki gruplardan bir hükümet kurulmasının, bölünmüşlüğü derinleştireceğini söyleyen Şeşteri, FHKC'nin İsrail ile FKÖ arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması gölgesindeki hiçbir hükümette bulunmayacağını vurguladı.

Şeşteri, hiçbir grup dışlanmadan yapılacak kapsamlı diyalog sonucu kurulacak bir hükümet önünde engel teşkil etmeyeceklerini kaydetti.

"Uzlaşı dışındaki hiçbir hükümette bulunmayacağız"

FDHKC Genel Sekreteri Yardımcısı Kays Abdulkerim, cephenin, Filistin ulusal uzlaşısı dışındaki hiçbir hükümette bulunmayacağını aktardı.

Abdulkerim, "Bizim, içinde bulunduğumuz çıkmazı aşmak için görevi devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerine hazırlık olan, tüm Filistinlilerin üzerinde uzlaşı sağladığı bir geçiş hükümetine ihtiyacımız var. Ancak böyle bir hükümete katılabiliriz. Bunun dışında kurulacak bir hükümetin parçası olacağımızı zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ulusal Girişim Partisi yetkililerinden Samir Anbetavi, partinin ulusal uzlaşı sağlamayan hiçbir hükümete katılmayacağını belirterek, uzlaşı olmadan kurulan her hükümetin, bölünmüşlüğü daha fazla derinleştireceğini söyledi.

Antebavi, ulusal diyalog başlatılması ve gelecek seçimlere hazırlık için tüm Filistinli grupları barındıran bir birlik hükümeti kurulması gerektiğine dikkati çekti.

Filistin'de yeni hükümet kurma sinyalleri

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında dün yapılan Fetih Hareketi Merkez Komitesi toplantısında komite, FKÖ çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümet kurulması yönünde tavsiye kararı almıştı.

Fetih Hareketi'nden bir yetkili de önceki gün hareketin, uzlaşı hükümetinin yerine yeni bir hükümet kurulması yönünde eğiliminin olduğunu, Fetih'ten yetkililerin başbakanlık için aday gösterildiğini açıklamış ancak bu kişilerin isimlerini zikretmemişti.

FKÖ, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Filistinlilerin tek meşru temsilcisi kabul ediliyor. FKÖ bünyesinde, Fetih'in yanı sıra, FHKC, FDHKC, Ulusal Girişim Partisi, Arap Kurtuluş Cephesi ve Filistin Halk Partisi gibi çeşitli gruplar yer alıyor.

Filistin uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, başkanlık ve genel seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı metni imzalamıştı.

Bu kapsamda uzlaşı hükümeti, 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki taraf arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

Kaynak: AA