FKÖ İsrail'i tanıma kararını askıya aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi 30. dönem toplantısında, Tel Aviv yönetimi Filistin devletini tanıyıncaya kadar İsrail’i tanıma kararını askıya aldı.

Söz konusu kararın, hayata geçirebilmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve FKÖ Yürütme Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün "Han el-Ahmer ve İlkeleri Savunma" gündemiyle toplanan FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyinin, toplantının son gününde Tel Aviv rejimi Filistin'i devlet olarak tanıyıncaya kadar İsrail'i tanıma kararını askıya aldığı belirtildi.

Filistin Merkez Konseyi, FKÖ ile Filistin yönetiminin, Tel Aviv'in, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıyıncaya kadar İsrail'i tanımaları ve İsrail ile yapılan tüm anlaşmalara bağımlı kalma yükümlülüğünü sona erdirdi.

Kararları uygulama yetkisi Abbas ve FKÖ Yürütme Konseyinde

Konseyin sonuç bildirgesinde, bu kararın, "İsrail'in imzalanan anlaşmalar ve müteakip yükümlülükleri yerine getirmemeyi sürdürmesi ve geçiş evresinin artık mevcut olmadığı dikkate alınarak" verildiğine vurgu yaptı.

Sonuç bildirgesinde, Konseyin, İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki güvenlik koordinasyonunun tüm biçimlerini ve ekonomik ilişkileri de durdurma kararı aldığı aktarıldı.

Bildirgede, Konsey tarafından alınan tüm kararların uygulanması yetkisinin Filistin Devlet Başkanı Abbas ile FKÖ Yürütme Konseyine verildiği kaydedildi.

Arap Barış Planı ve müzakereler

FKÖ Ulusal Konseyi bünyesinden çıkan daimi bir heyet olan Filistin Merkez Konseyi, Filistin halkını temsil eden en yüksek yasama organı olarak kabul ediliyor.

Arap Birliğinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2002'de düzenlediği zirvede, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması, Filistinli mültecilerin sorununa adil çözüm bulunması, İsrail'in, Suriye'de Golan Tepeleri ile Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi, karşılığında da Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması ve ilişkilerini normalleştirmesini" öngören Arap Barış Planı kabul edilmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Filistin ile İsrail arasındaki barış anlaşması çabalarının çerçevesini çizen Oslo Anlaşması, 13 Eylül 1993'te dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile o zaman FKÖ'nün müzakereci ismi Mahmud Abbas tarafından Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma töreninde dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, Dışişleri Bakanı Warren Christopher, Rusya Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev ile daha sonra Filistinlilerle barış çabaları nedeniyle İsrailli bir sağcının suikastı sonucu yaşamını yitiren İsrail Başbakanı İzak Rabin ile FKÖ Başkanı Yasir Arafat hazır bulunmuştu.

Anlaşma gereğince Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinliler için özerk yönetim kurulmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 07:23