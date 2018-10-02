Gazze 12 yaşındaki şehide ağladı

Gazze'de 2006'da dünyaya gelen ve gözlerini 2007'de başlayan abluka yıllarına açan Nâsır'ın kısa hayatı bir İsrail askerinin silahından çıkan kurşunla son buldu.

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde geçen cuma günü sağlık ekiplerine yardım ettiği sırada İsrail askerlerince başından vurularak şehit edilen 12 yaşındaki Nasır Musabbih bugün defnedildi

İsrail'in 2008 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda henüz sütten kesilmiş küçük bir bebek olan Nâsır 2012'de ilkokula başladığında yine bölgede top ve silah sesleri yükseliyordu. Nâsır İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların yaşandığı 2014'te ise üçüncü sınıf öğrencisiydi.

İsrail askerlerinin cuma günü Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu aralarında Nâsır Musabbih'in de bulunduğu 7 kişi şehit olmuş, 90 kişi yaralanmıştı.

Nâsır'ın öldürülmesiyle Gazze sınırında eylemlerin başladığı 30 Mart'tan bu yana şehit edilen Filistinli çocuk sayısı 34'e yükseldi.

Filistinliler yaklaşık altı aydır abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA



