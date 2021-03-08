Gazze açıklarına füze düştü

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, Gazze'nin güney bölgesi açıklarında bulunan balıkçı teknesine bir füzenin isabet ettiğini bildirdi.

Teknede bulunan 3 Filistinli balıkçının hayata gözlerini yumduğunu aktaran Ayyaş, füzenin nereden atıldığını henüz bilmediklerini kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 3 balıkçının yaşamını yitirdiği olayla bağlantılarının olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun bulgularına göre 3 balıkçının ölümüne neden olan olayın Gazze içindeki bir patlamadan kaynaklandığı savunuldu.

Gazze'deki Sağlık, İçişleri ve Ulusal Güvenlik bakanlıklarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 14:54