Gazze'de 20'den fazla kişinin ölümüne sebep olan yangının kaza sonucu çıkmış

Gazze'de konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Başsavcı Muhammed en-Nahhal, Cebaliya bölgesinde çıkan yangında kasıtlı bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Nahhal, "Yangın Ebu Raya ailesinin evlatlarının yurt dışından dönüşünü kutlamak için ateşle yaptıkları kutlama sırasında kazara çıktı." dedi.

"Alevler, içinde benzin olan plastik bir kaba sıçradı ve yangın patlak verdi." diyen Nahhal, ev eşyalarının ve lastiklerin alev almasıyla yangının büyüdüğünü kaydetti.

Nahhal, yangının aile üyelerinin bulunduğu odanın yakınında çıktığına dikkati çekerek, bu nedenle evdekilerin yangından kaçamadıklarını sözlerine ekledi.

Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'nda bulunan bir binada 17 Kasım'da çıkan yangın sonucu 22 kişi hayatını kaybetmiş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede ulusal yas ilan etmişti.