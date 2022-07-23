Gazze'de, açlık grevindeki 2 Filistinli tutuklu için destek gösterisi

İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına tepki amacıyla açlık grevi yapan Halil el-Avavde ve Raid Reyyan'a destek veren çok sayıda Filistinli, Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplandı.

Filistinli tutukluların resimlerini taşıyan göstericiler, İsrail'in tutuklular aleyhindeki uygulamalarına tepki gösterdi ve acil müdahale çağrısı yaptı.

Tutuklular ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığı Müsteşarı Bahaeddin el-Medhun yaptığı konuşmada, idari tutukluluk uygulamasıyla Filistinlilerin hiçbir suçlama olmadan ya da kendilerini müdafaa etmelerine izin verilmeden tutuklandığını belirtti.

İdari tutukluluğun, Filistin halkına yönelik işlenen en tehlikeli ve en canice uygulama olduğunu ifade eden Medhun, uluslararası kurumlara, Filistinli tutuklular meselesindeki sessizliklerine son verme çağrısı yaptı.

Raid Reyyan (27) 108 gündür açlık grevini sürdürüyor. Avavde (40) ise idari tutukluluğunun kaldırılması teminatına karşılık 111 gün sürdürdüğü açlık grevini 21 Haziran'da sonlandırmış ancak İsrail'in verdiği sözü tutmaması üzerine 21 gün önce yeniden açlık grevine başlamıştı.