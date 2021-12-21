Gazze'de "aile birleşimi" gösterisi

"Aile Birleşimi Hakkım Derneği" tarafından düzenlenen eyleme katılan Filistinliler, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplandı.

Eylemde, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli ailenin "aile birleşimi" izni olmadığı için yaşadığı zorlukları ifade eden "25 yıldır kimlik kartı bekliyorum", "Tedavi evladımın hakkı" gibi yazıların yer aldığı pankartlar taşındı.

Dernek yetkilisi Amr en-Neffar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası topluma ve Arap ülkelerine bu önemli dosyanın aktif hale getirilmesi ve aile birleşimi izinlerinin verilmesi için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

"Aile birleşimi" dosyasının onlarca yıldır ihmal edildiğini, çok sayıda insanın üzüntüsüne neden olduğunu belirten Neffar, Gazze'de aile birleşimi izni alamadığı için yaklaşık 5 bin kişinin kimlik kartı olmadığını söyledi.

Neffar, bu kişilerin kimlik kartları olmadığı için tedavi, eğitim, seyahat haklarının yanı sıra hac ve umre faaliyetlerinden mahrum kaldığının altını çizdi.

Ağır hastalıklardan muzdarip olanların tedavi için dışarıya gitmesi gerektiğine işaret eden Neffar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile konuya ilişkin İsrail'le resmi temasları sağlayan birim olan Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh'ten aile birleşimi izinlerinin verilmesi konusunda ciddi çalışmalar yapılmasını istedi.

Filistin Sivil İşler İdaresi, 19 Ekim'de İsrail makamlarının, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 4 bin Filistinlinin "aile birleşiminden" faydalanması konusunda onay verdiğini duyurmuştu.

Aile birleşimi konusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli aile için endişe kaynağı oluşturuyor.

Batı Şeria'daki Filistin yönetimi ve Gazze'deki Hamas'ın, doğum ve ölüm kayıtları ile kişisel kimlik kartlarının değiştirilmesi dışında nüfus kayıtlarında herhangi bir değişiklik yapma yetkisi bulunmuyor.

Batı Şeria ve Gazze'ye "geçici" veya "turist" izinleriyle giren bazı aile fertleri ile yabancı uyruklu biriyle evlenen ve "aile birleşimi" hakkı alamayan Filistinliler bu konuda ciddi sıkıntı yaşıyor.

İsrail bu kişileri "yasa dışı sakinler" olarak kabul ediyor. Bunlardan seyahat etmek zorunda kalanlar, aileleriyle yaşamak için geri dönemiyor.