Gazze'de, 2005'te atanan memurlar hakları için yürüdü

2005 Atamaları Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Adem Halef, Gazze'de organize edilen yürüyüşün ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yürüyüşü resmi memurlar olarak haklarımızı talep etmek için düzenliyoruz." dedi.

Halef, birçok girişime rağmen hükümetin taleplerine cevap vermemesin ardından protestolara başladıklarını ifade etti.

Halef ayrıca, hükümete 2005 memurlara tam maaş, iş ödenekleri ve sağlık sigortası gibi tüm haklara sahip çalışanlar gibi muamele yapması çağrısında bulundu.

Filistin Yönetimi'nin, 2005 yılında Gazze'nin güvenlik birimlerine Genel Personel Başkanlığına kayıt etmeden atadığı yaklaşık 12 bin çalışan yıllarca mali ödeneklerinden mahrum kaldı.

Gazze'deki "2005 memurları" aylık 1500 şekel (yaklaşık 450 dolar) maaş alıyorlar. Göreve getirildiklerinden bu yana Gazze'deki diğer personelin aksine 2005 memurlarına mali ödenek eklemesi yapılmadı.

Bu memurlar şu anda, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele almasından sonra, o dönemde Filistin yönetiminden gelen bir talep üzerine, Gazze'deki Filistin Yönetimi personelinin geri kalanı gibi devlet kurumunda çalışmıyor.

Filistin hükümeti, Hamas'ın 2007'de Gazze Şeridi'ni ele geçirmesiyle sonuçlanan bölünme olayları nedeniyle, söz konusu kişilerin Genel Personel Konseyi'ne kayıt prosedürlerinin tamamlanmadığını ancak çözüm için çalışıldığını belirtiyor.

AA