Gazze'de direnişin yeni sembolü

Gazze Şeridi’nde ressamlar, 6 Eylül’de İsrail hapishanesinden kaçan ve dün itibarıyla tamamı yakalanan 6 Filistinliye destek amacıyla duvar resimleri çizdi. Hapishaneden kaçışa dair genel çizimlerin yer aldığı çalışmada, ayrıca dikenli incirlerin içinden kaşık tutan bir elin çıkışı da resmedildi.

Resimlerin arka planında ise Filistinlilerin kaçtığı Gilbao Hapishanesi’nin duvarlarının çizimine yer verildi. Filistin İslami Cihad Hareketi liderlerinden Muhammed Şellah, çizimlerle kaçış zaferinin Filistin halkının hafızasına kazınacağını ve hapishanelerde acı çeken Filistinlilerin unutulmayacağını ifade etti.