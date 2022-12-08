Gazze'de düzenlenen etkinlikte engelliler koştu

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Rehabilitasyon ve Sosyal Eğitim Derneği, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında "Yapabilirim" sloganıyla engelliler için koşu düzenledi.

Dernek Başkanı Kemal Ebu Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının Gazze'deki engelli bireylere dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Ebu Çavuş, yarışmada ilk 10'a girenlere çeşitli miktarlarda para ödülleri verildiğini aktardı.

Hükümete bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun 2019 yılı verilerine göre, Filistin'deki engelli bireylerin sayısı yaklaşık 93 bin olup, toplam nüfusun yüzde 2,1'ini oluşturuyor.