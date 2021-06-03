Gazze'de enkaz üzerinde konser

Gazze'deki hükümete bağlı Gençlik ve Kültür Genel İdaresinin "Hayallerimiz savaşların söndüremeyeceği kadar büyük" temasıyla düzenlediği konserde şarkılar söylendi, şiirler okundu. Müzisyenlerin performanslarını sergilediği konseri çok sayıda kişi dinledi.

Konserin organizatörü Fatıma el-Askeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserle "barış, hayat ve İsrail'in saldırılarına son verilmesi" temelinde insani bir mesaj vermeyi amaçladıklarını belirtti. Askeri, Filistinlilerin yaşamayı sevdiğini, ölüm ve yıkıma rağmen topraklarında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Savaşların Gazze'deki özgür sesleri susturamayacağını ve enkazın üzerinde bile olsa yaratıcılıklarını ve kültürlerini diğer insanlara ulaştırmaya devam edeceklerini ifade eden Askeri, Gazze'deki Filistinlilerin "varoluş mücadelesi" verdiğini sözlerine ekledi.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı 12 katlı Hanadi isimli bina, 11 Mayıs'ta İsrail'in saldırılarından kısa süre sonra yıkılmıştı.