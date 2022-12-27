Gazze'de ev yapımı "doğal" çikolata üreten Filistinli şef tutkusunu mesleğe dönüştürdü

Dünyanın nüfus yoğunluğu en fazla bölgeleri arasında gösterilen Gazze'de 16 yıldır süren abluka, burada yaşayan Filistinlilerin hayatını ekonomik ve sosyal olarak olumsuz etkiliyor.

İsrail'in ablukası nedeniyle işsizlik oranlarının yüzde 47'ye ulaştığı Gazze Şeridi'nde Filistinliler, kısıtlı imkanlarına rağmen başlattıkları farklı girişimlerle geçimlerini temin etmeye çalışıyor.

Gazze'de yaşayan 40 yaşındaki Filistinli kadın da aşçılıkla başlayan ve evde çikolata yapımıyla devam eden bu tutkusunu mesleğe dönüştürdü.

Sad, abluka altındaki bölgede ailesiyle birlikte açtığı mütevazı dükkanında, kısıtlı imkanlarla katkı maddesi içermeyen çikolatalar hazırlıyor.

Hazırladığı çikolata sosu belirli bir ısıya geldiğinde çeşitli şekillerdeki kalıplara döken Sad, ardından çikolatanın içine fındık, doğal tereyağı ve meyve parçaları ekliyor.

Sad, uzun süre bekletilen ve son şeklini alan bu çikolataların bir kısmını paketlerken bir kısmını da tepsiye dizerek müşterilerine sunuyor.

Aşçılıkla başlayan hikayesini AA muhabirine anlatan Filistinli Sad, yaklaşık iki yıl ev yapımı çikolata ürettiğini ve sosyal medya üzerinden satışlar yaptığını söyledi.

Sad, online olarak iyi satışlar yapmasının ardından bu yıl ailesinin de desteğiyle küçük bir çikolata dükkanı açtığını kaydetti.

Uzun yıllar aşçılık işiyle uğraştığını ve bu zanaata destek veren sivil toplum kuruluşlarında görevler aldığını aktaran Sad, aşçılık alanında bölgesel yarışmalara katıldığını, bronz ve gümüş madalya kazandığını dile getirdi.

Sad, bu mesleklerin bir toplum için "öğretmenlik veya doktorluk" kadar mühim bir rolü olduğunu savunarak, "Bu zanaatlar aracılığıyla geleneksel tatlılar ve yiyecekler nesilden nesle aktarılıyor. Filistin mirası ve kültürü yok olmaktan korunuyor ve ithal ürünlere rakip yerli ürünler üretiliyor." dedi.

Başlangıçta Doğu ve Batı tatlıları yaptığını ancak Gazze'de doğal çikolata üretimi alanındaki ihtiyacı görünce bu sektörde uzmanlaşmak istediğini dile getiren Sad, şöyle devam etti:

"Bu işe 2020 yılında başladım ancak öncesinde iki yıl çikolata yapımı için eğitimler aldım. Çikolata, abluka altındaki Gazze toplumu için lüks bir ürün gibi görünse de Filistinlilerin damak tadı, bu gibi lezzetli tatlara meyillidir."

Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılındaki kısıtlamaları fırsata çevirdiğini söyleyen Sad, şunları aktardı:

"O yıl, benim adıma çikolata yapımına başlamak için altın bir yıl oldu. Sosyal mesafeden dolayı o dönemlerde online satılan ürünlere talep artmıştı. Bu fırsatı değerlendirdim, online bir çikolata mağazası kurdum. El emeği ürünlerimi, farklı ve ilgi çekici pazarlama yöntemleriyle müşterilerime sunmaya çalıştım. Önce sosyal medya aracılığıyla satışlar yaptım. Gazze'de ev yapımı çikolata işi çok nadir bir iş olduğu için rağbet gördük."

Sad, uzun deneyiminin ardından bu yıl küçük bir çikolata dükkanı açtığını ve müşterilerine bu şekilde hizmet vermeye devam ettiğini aktararak "Doğal hammaddelerle kaliteli çikolatalar üretmek için eğitimler aldım. Ürünlerimiz tamamen el emeği ve doğal. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Organik kakao yağı kullanılarak yapılan çikolataların kalitesi ürünün ilgi görmesini sağlıyor." diye konuştu.

Ukrayna'da 5 yıl ikamet ettiğini ve Avrupalı halklarının kültürünü tanıdığını dile getiren Sad, bu sürede çikolata üretimi başta olmak üzere başka bir kültürün yeniliklere bakışıyla ilgili birtakım tecrübeler edindiğini ifade etti.

Sad, çikolata yapmanın eskiden beri tutkusu olduğunu ve nihayetinde bunu herkesin tadabileceği bir ürüne dönüştürmeyi başardığını dile getirerek, "Hayalimi ve en sevdiğim tatlıları yapma zanaatımı ailemin geçimini sağlayacak bir mesleğe dönüştürdüm." diye konuştu.

Bayramlar, yılbaşı, dini günler, doğum günleri ve mezuniyet törenlerinde yoğun sipariş aldıklarını ifade eden Sad, 2020 yılında bu işe başladığında iki çeşit ürün imal ederken şu an 20 çeşide kadar ulaştıklarını söyledi.

Sad, ilerleyen dönemde alanında uzman biriyle "stevia" bitkisi ile tatlandırılmış şekersiz çikolata üretmeyi hedeflediklerini belirterek, toplumun tüm kesimlerine hitap etmeye çalıştıklarını ve sektördeki yenilikleri takip ettiklerini vurguladı.

Mütevazı imkanlarla ürettikleri bu ürünlerin artık yurt dışından ithal edilen çikolatalarla rekabet edebilecek düzeye geldiğine dikkati çeken Sad, talep eden müşterilere, özel günler için çikolata üzerine resim, yazı ve şiir baskısı gibi teknikler uyguladıklarından söz etti.

Sad, "Bu alanda yenilikleri yakalamaya çalışsak da abluka nedeniyle tüm imkanlara erişemiyoruz. Örneğin çikolata yapımında son derece önemli olan ve sıcaklığın ölçülmesini sağlayan lazer termometre gibi bazı cihaz ve ekipmanların, abluka nedeniyle bölgeye girişine izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Gazzeli şef ayrıca bir grup Filistinli kadına, bu alanda kendilerini geliştirmeleri için çikolata yapımı eğitimi verdiğini sözlerine ekledi.