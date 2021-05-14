Gazze'de onlarca bina yerle bir edildi

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 10 Mayıs'tan bu yana sürdürüyor.

Evleri, sokakları bombalayarak masum sivilleri şehit eden İsrail, bir yandan da ticari kuruluşlar, altyapı, tarım alanları, bankalar gibi hedefleri vurarak Gazze'yi yıkıma uğratıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 500 yerleşim biriminin tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı, 3 bin 500 yerleşim biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar gördüğü belirtildi.

Sivillerin oturduğu çok katlı 32 binanın yerle bir olduğuna işaret edilen açıklamada, onlarca dernek ve ofis ile 23 medya merkezinin de tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki toplam zararın 70 milyon doları aştığı kaydedilen açıklamada, yıkılan binalarla emlak sektöründeki zararın ise ilk belirlemelere göre 25 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in hedef aldığı emniyet ve hizmet tesisleri gibi çeşitli 60 hükümet merkezindeki hasar da 10 milyon dolar olarak hesaplandı.

Açıklamada, çevrelerindeki şiddetli bombardıman sonucunda bazı birinci basamak sağlık kuruluşlarının zarar gördüğü, yaklaşık 23 okulun da "ciddi ve kısmen" hasara uğradığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde hayvan çiftlikleri, tarlalar, kuyular ve sulama ağlarını bombalayarak tarım sektörüne yaklaşık 5 milyon dolar zarar verdiği belirtilen açıklamada, 4 yerel bankanın da vurulduğuna, ekonomik ve ticari kuruluşlardaki hasarın 15 milyon dolar olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, sokakların ve altyapının hedef alınmasından, bombalanmasından doğan hasarın ise yaklaşık 10 milyon dolar olduğu ifade edildi.

İletişim ve internet ağların gördüğü hasarın 4 milyon dolara ulaştığı kaydedilen açıklamada, 100'e yakın aracın tamamen ve kısmen hasar gördüğü ve bunların maddi külfetinin de yaklaşık 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Şehit sayısı 122'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.