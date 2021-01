Gazze'de patlama oldu: 36 yaralı

Gazze Şeridi'nde bugün sabah saatlerinde yaşanan patlamada 36 kişinin yaralandığı, çok sayıda evin zarar gördüğü bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nde bulunan Beyt Hanun yerleşiminde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Bölge genelinde duyulan patlamanın sebebi ilk dakikalarda anlaşılamazken, olay bölgesine acil müdahale için çok sayıda yardım ekibi sevk edildi.

36 injuries in the accidental explosion in northern Gaza.



1 home completely destroyed, 6 partially, 15-20 damaged lightly.