Gazze'de patlama oldu: 36 yaralı

Gazze Şeridi'nde bugün sabah saatlerinde yaşanan patlamada 36 kişinin yaralandığı, çok sayıda evin zarar gördüğü bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nde bulunan Beyt Hanun yerleşiminde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Bölge genelinde duyulan patlamanın sebebi ilk dakikalarda anlaşılamazken, olay bölgesine acil müdahale için çok sayıda yardım ekibi sevk edildi.

36 injuries in the accidental explosion in northern Gaza.



1 home completely destroyed, 6 partially, 15-20 damaged lightly. pic.twitter.com/chV5aAt5r9 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 23, 2021

Bölge kaynakları ilerleyen saatlerde patlamaya "bir kazanın" sebep olduğunu açıklarken, olayın ayrıntılarına ve söz konusu kazaya neyin sebep olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı.

Patlama sonucunda 36 kişi yaralanırken bir ev tamamen yıkıldı. 6 ev kısmi olarak yıkıma uğrarken, yaklaşık 20 evin de hafif hasar gördüğü ifade edildi.

Patlamaya ilişkin soruşturmanın süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News