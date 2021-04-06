Gazze'de salgın giderek yaygınlaşıyor

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Vatandaşlarının büyük bölümünü aşılayan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze Şeridi'ne de Kovid-19 aşısı sağlamıyor.

Bugüne kadar, çoğunluğunu başka ülkelerin hibe ettiği 81 bin 600 doz aşı Gazze'ye ulaştı ve henüz bölgede sadece 24 bin kişi aşılandı.

Abluka nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Gazze Şeridi'nde sağlık sektörünün üzerindeki yük, Kovid-19 salgını nedeniyle daha da arttı.

Bölgede salgın hızla yayılırken Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son günlerde ortalama her 3 Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor.

- Vaka sayılarında korkutan artış

Aşı sıkıntısına ek olarak, İngiltere mutasyonunun giderek yayılması nedeniyle Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Bölgede son günlerdeki sert yükseliş nedeniyle toplam vaka sayısı 71 bini aştı, 632 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

- Gazze'deki Şifa Hastanesindeki yoğunluk dikkati çekiyor

Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kuruluşlarından Şifa Hastanesinin Kovid-19 için ayrılan bölümündeki yoğunluk salgının bölgede ne derece ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

Hastane çalışanları bir yandan Kovid-19 testlerini yaparken, diğer yandan da virüs taşıyan kişilere kısıtlı imkanlarla ilk müdahalede bulunmaya çalışıyor.

Şifa Hastanesi Solunum Bölümü sorumlusu Dr. Şadi Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede Kovid-19 salgınının ikinci dalgasının ilkine oranla daha ağır geçtiğini belirtti.

Gazze'de İngiltere mutasyonunun giderek yayıldığına ve vaka sayısının hızla arttığına işaret eden Dr. Avad, "Virüse yakalananlar için (hastanelerdeki) oda ve yatak sayısının sınırlı olması nedeniyle salgının sağlık sektörü üzerinde oldukça ciddi etkisi var. Buna ek olarak sağlık çalışanlarını olumsuz etkiliyor. Çünkü Kovid-19 hastası olan kişilerle ilgilendiğimiz için çoğumuz virüse yakalandık. Bununla birlikte sağlık sistemi, durumu ve virüs bulaşan kişileri rahatlatmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor." ifadelerini kullandı.

Avad, ellerinde yeteri kadar test kiti bulunduğunu ancak laboratuvar işlemlerinin zaman alması nedeniyle Gazze'deki test sayısının düşük olduğunu dile getirirken, bazı kişilerin de karantina altına alınacakları korkusuyla test yaptırmadıklarına dikkati çekti.

Kovid-19 vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu ve gelecek günlerde virüse yakalananların sayısının giderek artmasını beklediklerini söyleyen Avad, "Vakaların artması sağlık sistemine ağır bir yük getirecek. Acil servisler sınırlı ve hastaneler dolu. Bu nedenle vakalardaki herhangi bir artışta durum daha da kötüleşecek. Sonuç olarak, bölge sakinlerinin önlemlere uyarak bize yardım edeceklerini ve durumun ne kadar zor ve kritik olduğunu kavrayacaklarını umuyorum." dedi.

- Gazzeliler durumdan endişeli

Şifa Hastanesinde AA muhabirine konuşan Ayide Cuha, salgının Gazze'deki ulaştığı boyutun endişe verici olduğunu ve astım hastası olması nedeniyle durumun kendisi için daha korkutucu olduğunu belirtti.

Bir yakınını Kovid-19 testi yaptırmak için hastaneye getiren Muhammed Nafiz Muştaha da Gazze'de Kovid-19 salgınının hızla yayılmasından dolayı endişe duyduğunu ve gelecek günlerde durumun daha da kötüye gitmesini beklediğini dile getirdi.

Gazze'de Kovid-19 salgınında ikinci dalganın oldukça tehlikeli olduğunu kaydeden Muştaha, bölgede hayatın normale dönmesini ümit ettiğini ancak bunun sağlanabilmesi için herkesin önlemlerle uyması gerektiğini sözlerine ekledi.