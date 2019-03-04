Gazze'de umre engeli kalktı tartışması kaldı

Umre engelinin yaklaşık 4 yıl aradan sonra kaldırıldığı Gazze Şeridi, ekonomik dar boğaz, yoksulluk ve işsizlik oranının yüksek olması nedeniyle isteyenlerin umreye gidebileceğini savunanlar ile bunun yerine yoksullara yardım edilmesi gerektiği görüşünü paylaşanlar arasındaki tartışmalara sahne oluyor.

Gazzeliler Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından kapatılması nedeniyle Aralık 2014'ten bu yana umreye gidemiyordu. Gazzeli yetkililerin Mısır yönetimiyle temaslarının ardından bu engel kalktı. Gazze'den yaklaşık 4 yıl sonra ilk umre kafilesi dün yola çıktı.

Ancak bölgede şimdi yeni bir tartışma konusu var. Bazı kesimler Gazze'deki mevcut koşullarda umreye gitmek yerine yoksullara destek olunmasını istiyor.

AA muhabirine konuşan Gazze Şeridi'ndeki El-Ezheriyye Enstitüsü Dekanı Dr. İmad Hamtu, "Yetime, dula, öğrenciye yardım etmek umreden daha evladır." dedi.

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de aşırı yoksulluk olduğunu dile getiren Hamtu, yemek yedirme, imkan bulamayanları tedavi ettirme gibi amellerin umreden daha öncelikli olduğunu savundu.

Gazze merkezli haftalık ekonomi gazetesi "El-İktisadiyye"nin Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Ebu Ciyab, Facebook hesabında "Umre turları, abluka ve yoksulluk nedeniyle Gazze'deki likiditenin erimesine neden olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Ciyab, ayda ortalama bin kişinin umreye gitmesinin 5,6 milyon doların Gazze'den çıkmasına yol açacağını ifade etti.

Gazeteci yazar Luey Recep de sosyal medya paylaşımında, Gazze'de ekonomik durumun kötü olması nedeniyle mali kaynağın bölge dışına çıkmasının durdurulması gerektiğini kaydetti.

Recep, "Gazze Şeridi'nde kalan likidite korunmalı ve bu şekilde akıp gitmesi engellenmelidir." görüşünü paylaştı.

Eski Gazze Hükümeti Basın Ofisi Başkanı Lihab el-Guseyin, Kabe'yi ziyaret etmeyi çok istemelerine rağmen halktan bu ibadet için harcayacakları meblağı ihtiyaç sahipleri ve Filistin direnişi için kullanmalarını istedi.

- Umre haktır

Gazze İslam Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Ebu Haşiş ise umreye gidişlerin durdurulması yönündeki görüşü eleştirdi.

Ebu Haşiş, "Halka uygulanan abluka, vehimlere dayanan görüşlerle daha da genişletilmemeli. Umre haktır." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki elektrik dağıtım şirketinin yönetim kurulu üyesi Ahmed Ebu El-Ömereyn de maliyetlerin abartıldığını ve yıllarca süren aranın ardından birkaç bin Gazzelinin umreye gitmesinin bölgedeki ekonomik koşullar üzerinde bir etkisi olmayacağını savundu.

Gazzeli avukat Hanin Riyad ise sosyal medya hesabında, yıllardır Mescid-i Haram'ı görmekten mahrum bırakıldıklarına dikkati çekerek, bu kötü ekonomik şartlar nedeniyle fakirlerin desteklenmesi gerektiği görüşünü paylaştığını, ancak bunun dışında boşa para sarf edilen birçok sektör olduğunu ifade etti.

- İlk kafilede 798 Gazzeli yer aldı

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığının Hac ve Umre Ofisi Müdürü Adil es-Savalihi, yaklaşık 4 yıllık umre engelinin ardından 798 kişiden oluşan ilk kafilenin dün kutsal topraklara doğru yola çıktığını söylemişti.

Hac ve Umre Şirketleri Derneği Başkanı Avaz Ebu Mezkur, bu yıl umre için yaklaşık 9 bin kişinin kayıt yaptırdığını ve şu an için kişi başı maliyetin bin 100 dolar olduğunu, nisanda ve ramazan ayında ücretlerin artacağını ifade etmişti.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı ile Hac ve Umre Ofisinden yetkililerin Mısır'daki temaslarının ardından Gazzelilerin umre engeli kaldırılmıştı.