Gazze'de yardım görevlileri de zor durumda

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Çalışanları Birliği, ajansın yaşadığı mali kriz nedeniyle 22 bin çalışanın maaşlarının ödenmemesi dahil bazı "şok edici" bilgilere ulaştıklarını duyurdu.

UNRWA Çalışanları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'nın Gazze Operasyonlar Müdürü Matthias Schmale ile dün gerçekleştirilen görüşme neticesinde mülteciler ve çalışanlarla ilgili bazı konularda kısıtlamaya gidilmesiyle alakalı "şok edici" bazı bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Kurumun tüm çalışma bölgelerindeki 22 bin çalışanın maaşlarının, mali kriz nedeniyle ödenmeme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, "Ayrıca UNRWA, temmuz ayı sonunda kurumun olağanüstü bütçesinden maaş alan kadrosuz 956 personele işten çıkarılma veya yarı zamanlı çalışana dönüştürülme ya da sözleşmelerinin geçici olarak 2018 sonuna kadar uzatılmasına ilişkin mesajlar göndermeyi planlıyor." denildi.

Kısıtlamaların kurumun genel bütçesinden maaş alan 13 bin personeli de kapsayabileceği aktarılan açıklamada, mültecilere sunulan hizmetlerde de kısıtlamaya gidileceğine işaret edilerek, ayrıntılı bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca UNRWA yönetiminden "Gazze'de abluka altındaki mültecileri çok zor duruma sokacak söz konusu uygulamalara son vermesi" talep edilirken, tüm UNRWA çalışanlarına ise "perşembe günü Gazze ofisi önünde yapılacak protestoya katılmaları" çağrısında bulunuldu.

Konuya ilişkin UNRWA'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

UNRWA Çalışanları Birliği, ay başında yaptığı yazılı açıklamada, ajans yönetiminin yüzlerce çalışanın kalıcı iş sözleşmelerinin sonlandırıldığı ve geçici sözleşmeye dönüştürüldüğü yönünde mailler gönderdiğini bildirmişti.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, finansman krizi yaşayan UNRWA'nın Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.

UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor. ABD yönetiminin aldığı kararın kurumu büyük sıkıntıya soktuğu belirtiliyor.