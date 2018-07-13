Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü 100. gününde

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İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri bugün de devam ediyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde 15 yaşındaki Filistinli çocuk Osman Rami Hillis şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, 15 yaşındaki Hillis'in, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu şehit olduğunu belirtti.

Hillis'in şehadetiyle Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart'tan bu yana şehit olanların sayısı 138'e ulaştı.

"Gösterilerin 100. günü..Han el-Ahmer sakinlerine vefa" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 16. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen çok sayıda Filistinli katılıyor.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, Han el-Ahmer'e destek cuması ve gösterilerin başlamasından bu yana 100 gün geçmesi dolayısıyla etkinlik, gösteri ve programlar düzenlenmeye devam edildiğini belirtti.

Ablukayı delme ve dönüş hakkı mesajlarını iletmek için daha yaratıcı yöntemler takip edileceğini vurgulayan Şihab, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin devam edeceğini aktardı.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 25 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Han el-Ahmer'de ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesindeki yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkeme daha sonra Han el-Ahmer'deki barakaların yıkılmasını engelleyen ihtiyati tedbir kararı alarak, Filistinliler tarafından yapılan itirazlara cevap vermesi için İsrail makamlarına 16 Temmuz'a kadar süre tanımıştı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 137 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, binlercesi yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 19:17