Gazze'deki gösteriler devam edecek

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Mısır'dan gelen güvenlik heyetinin Hamas yetkilileriyle görüştüğü sırada düzenlediği basın toplantısında, "Mısır'ın güvenlik heyetine, barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinin hedefine ulaşıncaya kadar devam etmesi ve Filistin'in bölünmüşlüğünün sona ermesine yönelik tutumumuzu vurguladık." dedi.

Hayye, heyetin Gazze ziyaretinin, Mısır'ın Filistin ile arasındaki ilişkileri takip etme rolü çerçevesinde Filistin halkının geleceğe yönelik arzularını gerçekleştirme, sıkıntılarını sonlandırma, Filistin devletinin kurulması için gerçekleştiğini ve Mısır'ın Filistin davasını destekleme rolünü vurguladığını aktardı

Mısır heyetinin, İsrail'den Filistin halkına ve Hamas'a mesaj getirmediğini belirten Hayye, heyetin, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in Gazze'ye dün düzenlemesi planlanan ziyaretin teknik sebepler ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile meşguliyetinden dolayı ileri bir tarihe ertelendiği bilgisini paylaştığını ifade etti.

Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerek bugün Gazze'ye ulaşan 4 kişilik Mısırlı güvenlik heyetinde Genel İstihbarat Servisi Vekili Eymen Bedii ile istihbarat servisinde Filistin dosyası sorumlusu Tümgeneral Ahmed Abdulhalik gibi önemli kişiler yer alıyor.

Filistin uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, genel ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması metni imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

Kaynak: AA