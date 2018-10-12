Gazze'deki gösterilerde 6 Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu 6 Filistinli şehit oldu, 85 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde açtığı ateş sonucu 6 kişinin şehit olduğunu belirtti.

Şehit olanlardan ikisinin adını Ahmed İbrahim et-Tavil (27) ve Muhammed Abdulhafız İsmail (29) olarak açıklayan Kudra, diğer şehitlerin kimliğinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Gazze sınırındaki çeşitli bölgelerde 5'i ağır 85 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını aktaran Kudra, yaralananlardan 20'sinin çocuk, 6'sının kadın olduğuna işaret etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin çeşitli bölgelerinde açtığı ateş sonucu 5 Filistinlinin şehit olduğunu belirtmişti.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 19:31