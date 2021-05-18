Gazze'deki zarar 243 milyon dolara ulaştı

Gazze'deki hükümete bağlı Bilgilendirme Ofisinin Müdürü Selame Maruf, İsrail saldırılarının neden olduğu maddi hasara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Maruf, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana savaş uçakları, toplar ve savaş gemileriyle 1615 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Sivil yerleşim alanlarının yanı sıra tarım arazileri, altyapı, yollar, elektrik ve su şebekelerini de hedef alan saldırıların bölgede büyük hasara sebep olduğunu aktaran Maruf, toplam zararın 243 milyon dolardan fazla olduğunu kaydetti.

Maruf, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"İsrail saldırıları, Gazze'de 1174 evi tamamen yıktı ya da enkaza dönüştürdü. 7 bin 73 ev orta derecede ya da kısmi zarar gördü. Medya organlarına ait 33 merkez tamamen yerle bir oldu. Ayrıca yüzlerce kuruluş, sivil toplum örgütü ve diğer ofislerde büyük hasar meydana geldi. Polis, güvenlik ve hizmet sektörüne ait kamu kuruluşlarından 73 merkez bombalandı sadece buralardaki maddi zararın 23 milyon dolar olarak tespit edildi."

Çevresine ağır saldırı gerçekleşen 57 sağlık merkezi ve okulda da hasar oluştuğuna dikkati çeken Maruf, "Su şebekesi şeklindeki altyapı ve yollarda maddi hasar 22 milyon dolar, elektrik şebekesi ve hatlarına, jeneratörlere saldırılar ise 12 milyon dolar zarar neden oldu." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarından cami ve kiliselerin de payını aldığını, mezarlıkların dahi bombardımandan kurtulamadığını belirten Maruf, "Gazze'de 8 cami yerle bir edildi, 29 cami ve bir kilisede kısmi hasar meydana geldi. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 5 mezarlık da İsrail bombardımanına maruz kaldı." bilgisini verdi.

Maruf ayrıca özel ya da kamuya ait onlarca aracın tamamen kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

İsrail'in suç işlemeyi sürdürdüğüne ve sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı temel ihtiyaç maddeleri ve diğer insani yardımın girişine engel olduğuna işaret eden Maruf, kentte insani durumun oldukça zor olduğunu, binlerce ailenin bombardımandan kaçarak daha güvenli gördükleri yerlere sığındığını vurguladı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, saldırılar nedeniyle en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.