Gazze'nin imarı temmuzda başlayacak

Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, Gazze Şeridi'nden bir heyetle Mısır'da gerçekleştirilen 5 günlük temasların ardından imara ilişkin gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Önceki ve son saldırıların ardından Gazze'de kapsamlı bir imar çalışması yapılmasının önemine işaret eden Serhan, bunun için gerekli meblağın da yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

Bakan Yardımcısı, yeniden imar için gerekli malzemelerin İsrail'den değil Mısır üzerinden gelmesi konusunda Kahire yönetimiyle anlaştıklarını kaydetti.

Gazzeli yetkili, ziyaret sırasında Mısır İstihbaratı ve Sina Ticaret ve Müteahhitlik Şirketinden yetkililerle bir araya geldiğini, Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için ihtiyaçların ne olduğu, kendilerine sunulan bu desteğin nasıl kullanılacağına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Kentin önceliklerine ilişkin sıralama yaptıklarını, elektrik, eğitim, sağlık, altyapı, tarım, ekonomi ve iskan alanlarına ilişkin Mısır tarafına bir dosya sunduklarını vurgulayan Serhan, Mısırlı teknik heyetin geçen hafta Gazze'de yerinde incelemelerde bulunarak ihtiyaçlar hakkında tespitler yaptığını ifade etti.

Serhan, yeniden imar konusunda yabancı iş gücü kullanılmasına dair ise "Mısır, Gazze'deki işsizliğin ne boyutta olduğunun tamamen farkında, ayrıca Gazze'nin kendi gençlerinin elleriyle inşa edilmesinde de kararlıyız." dedi.

Gazze'nin imarı için Mısır istihbaratı komisyon kurdu

Serhan, Mısır'ın sunmuş olduğu mali desteğin yönetimi için Mısır İstihbarat Başkan Yardımcısı başkanlığında bir Yüksek Komisyon kurulduğunu bunun da Kahire'nin yeniden imara verdiği öneme işaret ettiğini söyledi.

"BM, İsrail ve Filistin arasında 2014 savaşı sonrasında imzalanan "Gazze'nin Yeniden İmarı Anlaşması" (GRM) artık arkamızda kaldı." diyen Serhan, İsrail'in söz konusu anlaşma mekanizmasını kullanarak Gazze'nin imarını geciktirdiğine dikkat çekti.

Serhan, imarın temmuz ayında başlayabileceğini belirterek finansmanın sağlanması durumunda, bir ya da iki yıl içinde imarın tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Finansman konusunda ise öncelikle Mısır ve Katar'ın karşılıksız destek sunacağını aktaran Serhan, daha sonra önceki yıllarda olduğu gibi Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman gibi ülkelerin yardımlarının devam edeceğinden emin olduklarını kaydetti.

Serhan, ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için teşvik niteliğindeki Donörler Konferansı'nın 3 ay içinde yapılabileceğini dile getirdi.

Ekonomik canlanma konusunda Türkiye'nin desteği önemli

Gazze'nin imarının inşaat ve yapıyla sınırlı olmadığına dikkati çeken Gazzeli Bakan Yardımcısı, ekonomik alanla ilgili desteğin özellikle Türkiye'den gelmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin ekonomisi ve sanayi gücüyle dikkati çektiğini ve bu alanda vereceği desteğe ihtiyaç duyduklarını aktaran Serhan, Türkiye'nin Batı Şeria'da kurduğu sanayi bölgeleri ve bölgenin ekonomisine katkısının büyük önem taşıdığını buna benzer bir çalışmanın Gazze için de gerekli olduğunu vurguladı.

Serhan, Türkiye'nin Gazze ekonomisini canlandırma noktasında katkılarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Gazze'de "Mısır kenti" projesi

Gazze'yi ziyaret eden Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, ülkesinin finansmanıyla inşa edilecek "Mısır kenti" adı verilen yeni iskan projesinin temellerini 31 Mayıs'ta atmıştı.

Serhan, söz konusu konut projesinin bir noktada değil en az 3 yerde ve her birinde 500 ile 1000 arasında konut inşa edilmesi konusunda Kahire'yle anlaştıklarını ifade etti.

Bu konutların teslimine dair ise Serhan, "Konutlar Gazze'deki ailelere iki şekilde sunulacak. Kiralık ve taksitli satış, bir de fakir ailelere hibe şeklinde olacak." diye konuştu.

Gazzeli Bakan Yardımcısı, son saldırılardaki hasara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Son İsrail saldırılarında Gazze'de yıkılan 8 kat ve üzerindeki yüksek katlı binaların sayısı 30'a ulaştı, bunlardan 5'i ana gökdelenlerden oluşuyor. Tamamıyla yıkılan binaların sayısı yaklaşık 2 bin, kısmi ve hafif zarar görmüş konutların sayısı ise yaklaşık 22 bin."

Serhan, "Mısırlılarla öncelikli olarak yıkılan yüksek katlı binaların inşasına başlama konusunda anlaştık. Bir kerede 10 yüksek katlı bina kuracağız. Sonra diğerleri inşa edilecek ve ardından küçük konutların inşasına geçeceğiz." dedi.

Evleri kısmi zarar görenlerin de zararlarının tazmin edileceğini dile getiren Serhan şöyle devam etti:

"Kısmi zarar görenlerin zararlarının tazmini evlerini tamir etmeleri için mali ödemeler yapılması ve donör kurumların şartlarıyla irtibatlı destekler olmak üzere iki şekilde olacak. Önceki savaşlarda zarar görüp hala herhangi bir imar şansına kavuşamamış evlerin ise yakında başlayacak imar çalışmaları kapsamında yeniden inşası bekleniyor."

Serhan, bu bağlamda 1700 evin tümüyle yeniden imarı beklediğini, bunun yanı sıra önceki savaşlarda ise 60 bin kadar konutun kısmi hasar gördüğünü onların da henüz onarılmadığını sözlerine ekledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.