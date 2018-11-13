Gazze saldırısı sonrası Netanyahu güvenlik kabinesini topladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere güvenlik kabinesini topladı.

Başkent Tel Aviv'deki İsrail Ordusu Genel Merkezindeki toplantıya Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da aralarında bulunduğu üst düzey güvenlik yetkilileri katıldı.

Saldırılar devam ediyor

Gazze'deki gerginliğe yönelik İsrail'in atacağı adımların kararlaştırılacağı toplantı devam ederken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da sürüyor.

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 6 Filistinli şehit oldu, 25 kişi de yaralandı. Gazze'deki Filistinli grupların İsrail saldırılarına karşı attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi öldü, 50'den fazlası da yaralandı. Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze’ye sızması oldu. Gazze’nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas’a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu, 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı. Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

Cumhurbaşkanlığı: Saldırıları derhal durdurun

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Saldırılar İsrail’in hukuk tanımaz, zorba ve işgalci tutumunu bir kez daha göstermiştir. İsrail, Gazze halkına yönelik bu saldırıları derhal durdurmalıdır"

Kaynak: AA