Gazze Şeridi'nde esnaf mutsuz

Ramazan ayı boyunca, seyyar satıcılar ve vatandaşlar, ekonomik koşullarını iyileştirmek veya temel ihtiyaçlarını karşılamak için bu ayla ilgili geleneksel yiyecekler, tatlılar ve süs eşyaları satışı ve alışına rağbet ediyor.

Kovid-19 salgını İsrail'in 2006 yılından bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın meydana getirdiği kırılgan ekonomik koşullardaki kötüleşmeyi daha da artırdı. Bu ekonomik kötüye gidişin bir sonucu olarak, yoksulluk ve işsizlik oranlarında da artış yaşandı.

Filistin Merkez İstatistik Bürosuna göre, 2 milyondan fazla nüfusa sahip Gazze'de işsiz kişi sayısı 232 bine ulaştı. Bunun yanı sıra, Gazze nüfusunun neredeyse yarısının da yoksulluktan muzdarip olduğu ifade ediliyor.

Geleneksel tatlıların satışında bile gerileme yaşanıyor

Gazze'nin doğusundaki Zaviye Çarşısı'nda Filistinlilerin geleneksel tatlısı olan yassı kadayıf dükkanı bulunan Fehmi Muduh, bu mesleğin kendisine dedelerinden miras kaldığını anlattı.

AA muhabirine konuşan Muduh, Filistinlilerin bu tatlıyı geleneksel olarak iftardan sonra tükettiğini kaydetti.

Halkın alım gücünün büyük oranda düştüğünü aktaran Muduh, "Ekonomik durum hiç de iç açıcı değil. Tatlıya rağbet de bu sebeple yüzde 25 kadar azaldı." dedi.

Muduh'a ait dükkanda çalışan genç işçi Ala el-Meşheravi, gazetecilik bölümü mezunu olmasına rağmen kendi alanında iş bulamadığını söyledi.

Tatlıcıda sadece ramazan ayında çalıştığını, normalde ise yol kenarına kurduğu tezgahta gıda ürünleri sattığını belirten Meşheravi, "Normalde yaptığım iş ailemin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kalıyor. 11 yıldır ramazan aylarında kadayıfçıda çalışıyorum." diye konuştu.

Turşular ve meyve suları da kadayıfla aynı kaderi paylaşıyor

Gazzeli turşu satıcısı Nasır el-Huluv da vatandaşların normal şartlarda ucuz olduğu için turşuları sofralarına birer meze olarak satın aldığını belirtti.

Pahalı olmamasına rağmen satışlarının Kovid-19 salgınının getirdiği ekonomik durgunluktan etkilendiğini dile getiren Huluv, "Ekonomik durum toplumun tüm kesimlerini şiddetli bir şekilde etkiliyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarını zar zor karşılayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Huluv, Kovid-19 salgınının başladığı dönemde işçilerinin maaşlarını ödeyebilecek kadar kazanamadıkları için işçi çıkarmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

O dönem ailesinin temel ihtiyaçlarını bile temin edemeyecek duruma geldiğini aktaran Huluv para yerine turşuları takas ederek ailesine yiyecek alabildiğini kaydetti.

Baharat ve kuru meyve satan Hamid Taha da satışların önceki yıllara göre oldukça düşmesinden şikayetçi.

Gazze'de ekonomik durgunluğun her kesimde hissedildiğini belirten Taha, şunları aktardı:

"Filistinliler hurma ve kuru meyve ile oruçlarını açmayı seviyor. Ramazan ayında satışlar normalde yükseliyor ancak bu ramazan, ekonomik kriz sebebiyle satışlar oldukça düşük seviyede seyrediyor."

Nine ve dedesinden kaldığını söylediği dükkanda yaklaşık 10 yıldır meyve suyu satan Cemal el-Susi de "Mesleğimiz ve satışlarımız normalde ramazan aylarında canlanır ancak Kovid-19 salgınıyla satışlar yarı yarıya düştü." dedi.

"Ramazan süslerinin satışı yüzde 30 düştü"

Zaviye Çarşısı'ndaki ara sokakların birinde kurduğu tezgahında ramazan süsleri ve ışıklandırmaları satan Hatim el-Haluv, "Ramazan ayında sattığım bu süsler satış rekorları kırardı." diye konuştu.

Mevcut ekonomik durumda bunun mümkün olmadığını kaydeden Haluv, "İnsanlar ramazan ayının havasına girmek ve bu ayın sevincini hissetmek için ramazan süslerini evlerine dükkanlarına yerleştirmek için alırlardı. Bu yıl ise satışlarımız en az yüzde 30 düştü." ifadelerini kullandı.