UNRWA'dan Gazze'ye daha fazla aşı tedarik edilmesi çağrısı yaptı

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait sağlık merkezinde Kovid-19 aşısı vurulan Matthias Schmale, burada yaptığı açıklamada, bölge sakinlerini aşı olmaya davet etti.

Schmale, İsrail, Filistin yönetimi ve uluslararası toplumdan, Gazze sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına daha fazla aşı tedarik etmek için çalışmalarını istedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, iki gün önce Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere aşı kampanyasının başladığını duyurmuştu.

Bakanlık daha önce de Gazze'ye ulaşan tüm Kovid-19 aşılarının, Rus SputnikV aşısı olduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de bugüne kadar salgın nedeniyle 546 kişi hayatını kaybetti, enfekte olan kişi sayısı da 55 bine yaklaştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

AA