Gazze’de 8 bin 500 kişi evsiz kaldı

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, İsrail’in saldırılarının ardından gittiği Gazze için izlenimlerini “Yıkım çok büyük” sözleriyle özetledi. Kınık, bölgede yaşanan elektrik ve ilaç sıkıntısına vurgu yaptı. Pazar günü Gazze'nin en büyük insani yardım lojistik merkezini açılışını yapan Kınık, “Bin 500 ev, 170 okul yıkılmış. 30 civarında sağlık tesisi hasar gördü. Yollar, içme suyu şebekeleri, elektrik şebekeleri, fabrikalar hasar görmüş. Ama molozların 3’te biri olan yaklaşık 110 bin tonu kaldırılmış. Şehri temizlemeye, yolları tamir etmeye devam ediyorlar” dedi.

NORMALLEŞME ÇABASI

Kınık, şöyle konuştu: “Evleri tamamen yıkılmış 8 bin 500 kişi için acil barınma ihtiyacı var. 4 bin kişinin içme suyuna erişimi yok. Şebeke merkezi hedef alınmış. İsrail, malzeme giriş çıkışını kapattığı için yakıt giremiyor, yakıt giremediği içinde enerji santrali çalışamıyor. Onun için elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Hastanelere ilaç sıkıntısı var. Çok yaralı var. Yaralıların 600’ü çocuk, 200 kadın olmak üzere 2 bin yaralı var. Bunlara rağmen Gazzeliler normale dönmeye çalışıyorlar.” Türkiye’den geldiğini duyan Gazzelilerin sevindiğini, dualar ettiğini dile getiren Kınık, “Gözlerinden sevinçleri belli oluyor. Türkiye’nin en zor zamanlarında onların yanında olmalarından çok memnunlar. Kardeşliğimiz burada da hissediliyor” diye konuştu.

YETİM KORUMA PROGRAMI

Hem Kudüs hem Gazze tarafına yardım ettiklerini belirten Kınık, “22 ambulans teslim ediyoruz. Hastanelere sürekli tıbbi malzeme sevkiyatları yapıyoruz. Hastanelere yakıt sağlıyoruz. Evleri yıkılmış insanlara sürekli gıda yardımı yapıyoruz. Özellikle yetimlere yönelik koruma programı başlatıyoruz. Tarım seraları yıkılmış, onarımlarına destek vereceğiz” şeklinde konuştu. Uluslararası kuruluşlara da seslenen Kınık, “Buranın onarımı için uzun zaman gerekiyor. Desteğin sonlanmaması lazım. Kaderine terk edilmemesi gerekiyor. Çok sayıda engelli insan var, onların hayatını sürdürmesi için destek olmak gerekiyor.” dedi.

Yeni Şafak