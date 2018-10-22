Gazze’de “deniz eylemleri” sürüyor

Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında Filistinliler, 13'üncü kez kuzey sahil sınırında bir araya gelmeye başladı. Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından düzenlenen protestoya çok sayıda Filistinli destek verdi.

Eylem kapsamında Filistinliler, sahilde lastikleri ateşe verirken, sınırın diğer tarafındaki işgal güçleri ise göstericilere göz yaşartıcı gaz attı.

Müdahalede yaralanan olup olmadığına ilişkin bilginin olmadığı kaydedildi.

Diğer taraftan Gazze Limanı'ndan hareket eden bazı tekneler, eyleme katılmak üzere kuzey sahiline doğru harekete geçti.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 12 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler müdahale sırasında yaralanmış, gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan iki milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze İsrail ablukası nedeniyle “açık hava hapishanesi” olarak adlandırılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

