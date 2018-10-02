Gazze’de içme suyu sorunu

Filistin İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan rapora göre, Gazze'deki ailelerin sadece yüzde 11'inin, güvenilir içme suyuna sahip olduğu, bu oranın da her 10 aileden birine denk geldiği ifade edildi.

Raporda, Batı Şeria'daki ailelerin ise yüzde 95'inin güvenilir içme suyu kaynaklarına erişebildiği kaydedildi.

Filistin genelinde (Batı Şeria ve Gazze) ailelerin yüzde 62'sinin güvenilir içme suyuna erişebilecekleri yerlerde oturdukları ifade edilen raporda, güvenilir içme suyuna erişenlerin oranının

kentlerde yüzde 58, kırsal alanlarda yüzde 94 ve kamplarda yüzde 44 olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) geçen yıl yayımladığı raporda ise, Gazze'nin 2020 yılında başta su ve elektrik olmak üzere içinde bulunduğu krizler nedeniyle insan yaşamı için elverişli bir yer olmayacağı vurgulanmıştı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, deniz, yeraltı ve kanalizasyon sularının karışması nedeniyle güvenilir içme suyu konusunda sıkıntının olduğu belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

