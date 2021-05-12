Gazze'de şehit sayısı 35'e yükseldi

İşgalci İsrail güçleri Kudüs’te ve Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı demeden Müslümanlara saldırmayı sürdürüyor. Gazze’de özellikle sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alan işgalciler, 130 noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükseldi. Gazze’deki yerel kaynaklar, İsrail ordusunun sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan apartmanda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 12’si çocuk, 2’si kadın olmak üzere 35 Filistinlinin şehit olduğu, 233 kişinin yaralandığı kaydedildi.

BİNLERCE ASKERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki birliklere takviye gönderildiği aktarıldı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Gazze için takviye kuvvetleri çağırdığı bilgisi yer aldı. Aynı açıklamada, ‘iç cephe savunmasını derinleştirmek’ için Gantz’ın 5 bin İsrail askerinin seferber edilmesini emrettiği bilgisinin altı çizildi.

GAZZE’DE 130 NOKTAYA BOMBA

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld ise Gazze’den İsrail’in güneyine atılan roketler nedeniyle Askalan şehrinde 5 İsraillinin hayatını kaybettiğini söyledi. Roket saldırıları nedeniyle yaralananların sayısı ise 45’e yükseldi. İsrail ordusu sözcüsü Hedy İsrail işgal ordusu Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana yaklaşık 130 bölgeyi hedef aldığını açıkladı. Bu arada Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Keela, uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini ve uluslararası örgütleri, Gazze Şeridi’ndeki halka yönelik saldırıyı durdurmak için müdahale etmeye çağırdı. Al-Keela, İsrail’in vahşi saldırganlığından kaynaklanacak her türlü ihtiyacı karşılamak için Gazze Şeridi’ndeki merkezleri ve hastaneleri ile sürekli iletişim halinde olduğunun altını çizdi.

Güle güle baba

Gazze halkı İsrail saldırılarının gölgesinde cenaze törenleri düzenlendi. Şehitlerin naaşları ebediyete uğurlanırken hava saldırısında kardeşini ve babasını kaybeden minik bir Filistinlinin feryadı yürekleri dağladı. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebali kasabasına düzenlenen işgal baskınlarında şehit olan babasının cenazesinin ardından koşarak ağlayan çocuğun “güle güle baba” feryatlarıyla gözyaşlarına boğuldu. Kalabalık grupların katıldığı cenaze törenlerinde direniş sloganları atıldı.

Şeyh Cerrah direnişi

Şeyh Cerrah mahallesindeki direniş devam ediyor. Siyonist işgalcilerin Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze’de sivillere yönelik yaptığı barbar saldırılarından sonra Avrupalı konsolosluk yetkililer Kudüs’te evlerinden çıkarılmaya zorlanan Filistinlileri Şeyh Cerrah Mahallesi’nde ziyaret etti. Evlerinden çıkarılmaya zorlanan Filistinlilerle görüştükten sonra mahalleyi dolaşan konsoloslar, “İsrail, Filistinlileri evlerinden çıkararak uluslararası kanunları çiğniyor” dedi.

Demir Kubbe delik deşik

İsrail’in resmi ağızlardan sürekli övdüğü hava savunma sistemi Demir Kubbe, Hamas’ın attığı roketlerle delik deşik oldu. Sistemin zaaflarını tespit eden Hamas’ın gönderdiği roketlerden bir kısmı imha edilse de önemli sayıda roket hedeflerini buldu. Gazze Şeridi’nden düzenlenen roket saldırılarında isabet alan Trans-İsrail petrol boru hattına (Eilat-Ashkelon petrol boru hattı) ait petrol tankında yangın çıktı. Aşkelon’daki enerji tesislerinde de roket isabet etmesi sebebiyle yangın çıktı. Roket atışları nedeniyle Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanındaki uçuşlar bir süre durduruldu.

Yeni Şafak