Gazze'de şüpheli cisim patladı: 2 ölü
Gazze'de 11 günlük İsrail bombardımanından kalma bir cismin patlaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti. Patlama cismin sökülmesi esnasında meydana geldi.
Filistin 02.06.2021, 19:01 02.06.2021, 19:04
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kentin orta kesimlerinde direniş gruplarından birine ait mevkide İsrail saldırılarından kalan şüpheli bir cismin sökülmesi esnasında patlama olduğu belirtildi.
Patlama sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği, ayrıca yaralananlar olduğu kaydedildi.
Açıklamada, olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.
Kaynak: AA
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