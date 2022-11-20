Gazzeli çocuklar uluslararası topluma "Bizi İsrail'den koruyun" çağrısı yaptı

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Koalisyonuna bağlı Esirler Komitesi ve insan hakları kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen eylemde Gazzeli çocuklar, Filistin bayrakları ve "Çocukluğum benim hakkım" yazılı pankartlar taşıdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki akranlarına yönelik gözaltı ve tutuklama siyasetine tepki gösteren Filistinli çocuklar, uluslararası toplumdan, kendilerini İsrail'in ihlallerinden ve saldırılarından korumasını istedi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Hani es-Sevabite, burada yaptığı konuşmada, "İsrail, Filistin topraklarında çocuklara yönelik öldürme ve tutuklama dahil çeşitli ihlaller gerçekleştiriyor. İnsan hakları kurumlarına destek olacak ve işgal faşizmini ifşa edecek şekilde İsrail'in suçlarının belgelenmesi için çalışmak gerekiyor." dedi.

Sevabite, uluslararası insan hakları kurumlarına da Filistinli çocukları korumak ve desteklemek için çalışması çağrısında bulundu.

Eyleme katılan insan hakları kurumlarına vekaleten konuşan Emira Şa't, bu yıl da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün "İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik tutuklamaları, psikolojik ve fiziki işkencesinin devam ettiği bir zamanda kutlandığına" işaret etti.

Filistinli çocukların, İsrail'in ihlallerinin bedelini canlarıyla ödediklerini ifade eden Şa't, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini, çeşitli yöntemlerle çocukları kasıtlı olarak hedef aldığını söyledi.

Şa't, çocuk haklarıyla ilgilenen uluslararası kurumlara, Filistinli çocukları İsrail ihlallerinden koruması çağrısında bulundu.

Filistin Esirler Cemiyeti, 2022 yılının başından bu yana İsrail güçlerince yaklaşık 750 çocuğa gözaltı işlemi uygulandığını, 160'ının hala gözaltında olduğunu açıklamıştı.

Filistin Eğitim Bakanlığı da 2022 yılında İsrail saldırıları sonucu 40 çocuğun öldürüldüğünü kaydetmişti.