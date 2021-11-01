Gazzelilerden açlık grevindeki Filistinlilere destek

Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneğinin çağrısı üzerine Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek verdi.

Eylemde, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının istendiği ifadelerin yazılı olduğu pankartlar ile tutuklulara ait resimler taşındı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek kapsamında diplomatik, hukuki ve resmi adımların yanı sıra halk ve direniş grupları düzeyindeki faaliyetlerin de artırılması ve dayanışma halinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kasım, Filistinli tutuklulara, "Filistin direnişinin her zaman taleplerini destekleyeceği, İzzeddin Kassam Tugayları (Hamas'ın silahlı kanadı) ile direniş gruplarının tamamının, onlara baskı yapılmasına ya da yalnızlaştırılmalarına izin vermeyeceği" mesajını verdi.

Filistinli tutuklular meselesinin halihazırda, Hamas'ın askeri ve siyasi karar mekanizmasının gündeminde olduğunu vurgulayan Kasım, direniş gruplarının, "gerçek takas anlaşmalarıyla tutukluların özgür kalması" şeklinde bir kararı olduğunu ve kendi şartlarını kabul ettirdikleri yeni anlaşmalar yapılacağını kaydetti.

Kasım ayrıca İsrail'in tutuklular aleyhindeki saldırgan tutumu devam ederse Filistin direnişinden "bir tavır" beklemesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail hapishanelerinde "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevini sürdüren 8 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistinli "idari tutuklular" Kayid el-Fesfus 110, Mikdad el-Kavasime 103, Ala el-Arac 86, Hişam Ebu Hevvaş 77, Şadi Ebu Aker 69, Ayyad el-Herimi ise 40 ve Luey el-Eşkar 22 gündür açlık grevine devam ediyor. Filistinli tutuklu Ratib Haribat'ın da arkadaşlarına destek için 23 gün önce açlık grevine başladığı belirtiliyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.