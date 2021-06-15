Gazzelilerden provokatif 'Bayrak Yürüyüşü'ne protesto

Filistinli grupların çağrısı üzerine çok sayıda kişi, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'teki "Bayrak Yürüyüşü"ne tepki göstermek için Gazze'de bir araya geldi.

Filistinliler, düzenlenen yürüyüşte, "Kudüs bizimdir"," Milyonlarca genç Kudüs'e gidiyor" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

Gösteride Filistinli grupları temsilen bir konuşma yapan Mahmud Halef, Kudüs'ün ümmetin "birinci savunma hattı" olduğunu vurgulamak için dışarı çıktıklarını söyledi.

Kudüs'e yönelik tehditler karşısında önemli stratejik adımların atılması gerektiğini vurgulayan Halef, "Yeni Siyonist hükümeti ve onun yerleşim girişimini mağlup etme yolunda Kudüs'ü ve ulusal onurumuzu savunmaktan başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Halef ayrıca, Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sona ermesi, ulusal birliğin yeniden sağlanması ve Filistin davasının karşı karşıya olduğu tüm zorluklarla mücadele etmek için birleşik bir siyasi program üzerinde anlaşılması gerektiğini dile getirdi.

Provokatif hareketler yapan fanatik Yahudilerin Şam Kapısı’ndaki "Bayrak Yürüyüşü" eylemleri İsrail yanlısı sloganlar eşliğinde devam ediyor.

İsrail polisi, Şam Kapısı çevresi başta olmak üzere Selahaddin Caddesi boyunca Filistinlilere müdahale etmiş, Filistin Kızılayı İsrail polisinin müdahalesinde 17 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.