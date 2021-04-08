Gazze’nin Kovid-19 yükünü Türkiye'nin yaptırdığı hastane çekiyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) abluka altındaki Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren sağlık sektörü üzerindeki yükü büyük ölçüde hafifletiyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgını tehlikeli boyutlara ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün yapılan 4 bin 982 Kovid-19 testinden 1916'sı pozitif çıktı.

Neredeyse her iki testten birinin pozitif çıkması, salgının bölgede geldiği tehlikeli boyutu gözler önüne seriyor.

Salgının giderek yayılması, abluka nedeniyle zor günler geçiren Gazze'deki sağlık sektörü üzerindeki yükü daha da artırdı.

Gazze'deki hastanelerdeki yoğunluk artarken, TİKA'nın yaptırdığı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli görevler üstleniyor.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 30 Mart 2020'de Kovid-19'la mücadele için Filistin makamlarına devredildi.

O günden bu yana hastanede 3 bin 500'den fazla Kovid-19 hastası tedavi edildi.

Son model cihazlarla donatılan hastanede, bugün itibarıyla 9'u yoğun bakımda olmak üzere 100'e yakın Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, bu zor süreçte Gazze'deki hastaneler üzerindeki yükü oldukça hafifletmiş durumda.

Durumu ağır yeni hastaların gelme ihtimali nedeniyle hastanede yeni yoğun bakım üniteleri hazır bekletiliyor.

'Kovid-19 krizinin Gazze halkı üzerindeki etkisini hafifletti'

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Başhekimi Mervan el-Hams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin Gazze'deki Kovid-19 salgınıyla mücadelede oynadığı önemli role dikkati çekti.

Hastanenin Nisan 2020'den bu yana Kovid-19 hastalarına ayrıldığını aktaran Hams, "Kovid-19 hastalarını tedavi etmemize imkan sağlayan bu tam teşekküllü hastaneyi bize sağladıkları için Türkiye'deki kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu hastane Kovid-19 krizinin Gazze'deki halkımız üzerindeki etkisini hafifletti. Bu vesileyle Türk hükümetine ve Türk halkına bir kez daha şükranlarımızı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başhekim Hams, İsrail ablukası ve salgının hızla yayılması nedeniyle Gazze'de durumun kritik olduğuna işaret etti.

Hams, "Türkiye'deki kardeşlerimize bize destek olmaları çağrısı yapıyorum. Çünkü bize karşı uygulanan ablukanın yanı sıra Kovid-19 kriziyle karşı karşıya olmamız nedeniyle en kötü zamanları yaşıyoruz. Kovid-19 vakalarının giderek artması nedeniyle hastane için daha fazla malzemeye ve ekipmana ihtiyacımız var." diye konuştu.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyor.

Hastane sadece Gazze'nin değil tüm Filistin'in en büyük ve en modern sağlık merkezi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA