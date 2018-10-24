Genç Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle göğsünden vurularak şehit olan 23 yaşındaki Filistinli Muhammed Beşarat'ın cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Tammun el-Kebir Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan Beşarat'ın naaşı belde mezarlığına defnedildi. Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Cenin kentindeki sağlık kaynakları, İsrail askerlerinin, Tubas kentinin Tammun beldesinde açtığı ateş nedeniyle göğsünden vurulan ve ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli Muhammed Beşarat'ın şehit olduğunu açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, bazı iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor, askerler ile Filistinliler arasında yaşanan kovalamacada ölümler ve yaralanmalar olabiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 17:00